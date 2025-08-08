Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Сочи

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолёты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Ранее в ведомстве сообщили об ограничениях в работе аэропорта Геленджика.

На территории Краснодарского края, в Сочи и на федеральной территории «Сириус» объявлена угроза атаки беспилотников. Между тем уже в сентябре может вернуться к работе аэропорт в Краснодаре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Перед этим аэрогавань проведёт несколько тестовых полётов. По данным издания, недавно руководство аэропорта начало искать работников, чтобы заранее подготовиться к возможному открытию. Терминал в Краснодаре закрылся в 2022 году после начала СВО. Сейчас на территории Кубани работают только два аэровокзала — в Сочи и Геленджике.