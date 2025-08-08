Российский подросток поплатился за работу на спецслужбы Украины

Суд вынес приговор в отношении 19-летнего жителя Таганрога, причастного к сбору данных о российских военнослужащих для спецслужб Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, подросток сам вышел на сотрудников украинских спецслужб и предложил собирать данные о Российской армии. Полученные данные он передавал через средства связи, которые были изъяты у него во время задержания.

Суд приговорил таганрожца к шести годам лишения свободы по статье о госизмене. Он отправится отбывать наказание в колонию общего режима.

