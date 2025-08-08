Мужчина рассказал, как выжил в схватке с трехметровой акулой

Ченс Арман, гражданин США, сообщил, что ему довелось столкнуться с трехметровой акулой-быком в Мексиканском заливе неподалеку от города Пенсакола. Он рассказал, как ему удалось спастись в этой встрече с хищницей, передает телеканал WALA.

По его словам, он и его товарищи решили отправиться на рыбалку на лодке. Они были счастливы, когда поймали первую рыбу, но внезапно увидели тень акулы. Она начала раскачивать лодку, и Ченс оказался за ее пределами.

«У меня действительно не было времени, знаете ли, отреагировать иначе, как поставить колено между собой и акулой, и, к счастью, как только она укусила меня за колено, поняла, что это не то, что она искала», – отметил мужчина.

Он подчеркнул, что после атаки акула в какой-то момент развернулась и уплыла. Товарищи Ченса немедленно погрузили его в лодку, наложили на его ногу самодельную повязку из футболки и отвезли в медицинское учреждение.

Мужчина утверждает, что ему не диагностировали повреждений сухожилий, костей, артерий. Была лишь «одна гигантская рана», сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Израиле на пляже Хадеры после двух дней поисков обнаружили останки дайвера, ставшего жертвой акул. Инцидент произошел 21 апреля. Морская полиция при содействии ЦАХАЛ и Пожарно-спасательной службы приступила к поискам, но смогла обнаружить останки погибшего только через два дня.