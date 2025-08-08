Российскому участнику СВО с парной ампутацией ног вручили автомобиль

В Крыму участнику специальной военной операции (СВО) на Украине с парной ампутацией ног вручили автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости.

Константин Мартыненко из Евпатории во время боев потерял обе ноги. На данный момент российский военнослужащий проходит реабилитацию.

Как уточняет агентство, от фонда «Защитники Отечества» россиянин получил отечественный кроссовер «Москвич» с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Мужчина уже прошел переобучение по управлению новым видом транспорта.

«Очень надеюсь, что благодаря автомобилю, который позволит мне передвигаться более свободно, смогу найти хорошую работу. Пока, конечно, все больше по реабилитационным центрам мотаюсь, но работать планирую», — отметил Мартыненко.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил автомобили потерявшим ноги участникам СВО. Речь также шла о специализированных машинах с ручным управлением.