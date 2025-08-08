Россиянин написал книгу о том, как расчленил мать

Расчленивший в 2014 году мать екатеринбуржец Максим Кондратьев вышел на свободу из психбольницы. Мужчина написал книгу, в которой откровенно рассказал о своем преступлении.

Кондратьев вышел на свободу в 2024 году, побывав в трех медучреждениях. В своих мемуарах 31-летний екатеринбуржец признался, что с 14 лет очень много времени проводил на сайтах с шокирующим контентом. Он плохо учился в школе и постоянно прогуливал уроки.

По словам мужчины, в 22 года он показал матери видео, в котором ультраправый активист Тесак* (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) издевается над 19-летним парнем. Максим утверждает, что его возмутила жестокость по отношению к молодому человеку.

Однако мама не согласилась с сыном и поддержала жестокость активиста.

«Мы долго спорили, детали плохо помню. Но я спросил: „Если бы на месте [потерпевшего] был я, то Тесак* все равно был бы для тебя героем?“. Мама ответила, что поддержала бы его. Для меня это было предательством. Предательством матерью родного сына», — приводит слова Кондратьева из его книги Ura.ru.

Мужчина пишет, что «не выдержал и купил топор» и «ром для храбрости». Ночью он зашел к матери, но не смог ее ударить. Совершил преступление Максим уже утром.

«В шесть утра начал отмывать потолки и стены. А потом понял, что нужно избавиться от трупа», — пишет екатеринбуржец.

Контент Кондратьева изучают сотрудники свердловского СКР. Мужчину задержат, если в его действиях обнаружат состав преступления.

*внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга