В Абхазии обрушился мощный горный поток. Это произошло в популярном туристическом месте — у абхазского озера Рица, сообщает Mash.

Как отмечается людей оттуда готовят к экстренной эвакуации в связи с угрозой повторных обвалов в районе озера. Причина ЧП — сход селя в Бзыбском ущелье из-за долгих проливных дождей.

«Поток снес машину, вышку и разрушил аттракцион "Тарзанка". Информации о пострадавших не поступало, связь там отсутствует. Спасатели собирают людей для проверки ситуации», — подчеркивает канал.

Туристам рекомендуют перед поездкой уточнять обстановку. Дорогу в направлении Рицинского парка перекрыли.

В Сочи из-за природных катаклизмов также произошла чрезвычайная ситуация: несколько районов оказались затоплены, образовались грязевые потоки, а дороги были заблокированы упавшими деревьями. Как стало известно, река Хоста вышла из берегов. Движение между Дагомысом и Лазаревским остановлено, Хоста и Лоо также пострадали от наводнения.