В Калифорнии свыше 50 тысяч человек покинули свои дома или же вынуждены эвакуироваться из-за лесных пожаров, передает CNN.

Стихия разбушевалась в парке Лос-Падрес, округах Сан-Луис-Обиспо и Санта-Барбара, а также вблизи Лос-Анджелеса. К ликвидации огня привлечены более тысячи пожарных, задействована авиация.

Территория самого крупного возгорания достигла 40 тысяч гектаров. Предположительно, пострадали трое людей.

Данный пожар в Калифорнии назван крупнейшим за этот год.

Власти призывают жителей срочно покинуть дома, находящиеся в зоне риска. В округе Лос-Анджелес издан приказ об обязательной эвакуации. Он действует в отношении около 4,2 тысячи жителей и 1,4 тысячи строений. Еще порядка 13 тысяч жителей предупреждены о возможной необходимости выехать за пределы очага возгорания.