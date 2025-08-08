В Петербурге произошла перестрелка после конфликта между прохожими из-за собаки

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, открывшего стрельбу в ходе конфликта о выгуле собак, сообщает петербургская полиция.

Инцидент произошел вечером 7 августа у одного из домов на 9-й Советской улице в Центральном районе. Вскоре правоохранители узнали о случившемся и прибыли на место, где обнаружили 36-летнего мужчину с травматическим ранением ноги. Его госпитализировали.

Пострадавший рассказал, что некий мужчина дважды выстрелил в него из травматического пистолета в ходе конфликта из-за выгула собак. После этого стрелок скрылся, но был задержан на Мытнинской улице уже через пять минут.

Оружие изъяли, а 40-летнего мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.