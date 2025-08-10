Вылетевший из Стамбула в РФ самолет вернулся обратно из-за недомогания у пилота

Вылетевший из Стамбула в Петербург борт вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания пилота. Об этом сообщило в ночь на воскресенье, 10 августа, издание HavaSosyalMedya.

© Вечерняя Москва

Воздушное судно турецкой авиакомпании AJet, которое выполняло рейс VF291 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен, вылетело в 21:09 субботы, 9 августа (время совпадает с московским).

Лайнер внезапно развернулся в небе над Румынией и вернулся в Стамбул в 23:39.

— Вскоре после вылета один из пилотов почувствовал недомогание, экипаж решил вернуться. После приземления в Стамбуле летчика встретили медики. Для выполнения рейса был назначен другой пилот, — говорится в статье.

Уточняется, что в настоящее время здоровью пилота ничто не угрожает, передает РИА Новости.

Пилот вертолета Robinson скончался от сердечного приступа прямо во время перелета на Камчатке. Когда ему стало плохо, он смог посадить воздушное судно на вулкан Крашенниникова, где продолжал ждать помощи, сообщил 8 августа Telegram-канал Shot.