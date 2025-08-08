Пилоту вертолета стало плохо во время перелета на Камчатке

На Камчатке у пилота вертолета произошел сердечный приступ прямо во время перелета. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, вертолет Robinson, на борту которого, предположительно, находились пассажиры, экстренно сел на вулкан на территории Кроноцкого заповедника из-за проблем у пилота с сердцем.

После посадки он сообщил о своем состоянии. Готовился вылет санитарной авиации, но за это время состояние пилота ухудшилось. Спасти его не удалось.

Новость дополняется