На Патриарших прудах ограбили победительницу шоу "Холостяк"

В пятницу, 1 августа, в одном из заведений Патриарших прудов произошло ограбление, жертвой которого стала, победительница первого сезона популярного шоу "Холостяк" Олеся Ермакова. Ущерб от преступления оценивается в 200 тысяч рублей. Об этом рассказывает издание Super.

© Соцсети

Девушка пришла туда с подругой на ужин, но дождь заставил их укрыться под навесом, где Олесе стало нечем заняться, кроме как держать свой пакет с дорогими дизайнерскими вещами рядом. К сожалению, именно в этот момент пакет исчез. Ермакова сразу обратила внимание на мужчину, который внимательно следил за ней. Позже, когда она посмотрела записи с камер наблюдения, она уверилась, что это и был тот самый вор.

"В пакете были вещи российского премиального бренда, участника показов недели моды: пиджак, сумка и платье. Пусть вор там ходит в моих микрошмотках размера S", — заявила Ермакова.

После того как подруга и она пытались найти преступника на месте, они поняли, что силы не равны, и обратились в местный отдел МВД. Хотя девушка опасалась, что её случай вызовет лишь смех у сотрудников, те отнеслись к ней с уважением.

В полиции квалифицировали инцидент как кражу средней тяжести, и теперь разыскивают мужчину, который похитил пакет с дизайнерскими вещами.