Писателя Дмитрия Быкова* заочно арестовали за фейки о ВС РФ

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова*. Ему вменяют статью УК РФ о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в суде.

— Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Быкова* Д.Л., — передает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Писатель обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Кроме того, Быков* не исполнял обязанности иностранного агента, поэтому ему вменяют статью 330.1 УК РФ.

До этого Следственный комитет обратился в суд с просьбой заочно арестовать писателя. В середине июля Быкова* объявили в розыск по статье УК.

*Признан в РФ иностранным агентом.