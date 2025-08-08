Россияне массово отравились в пятизвездочном отеле на популярном курорте

Массовое отравление зафиксировано среди туристов, отдыхающих в турецком пятизвездочном отеле, пишет SHOT.

© booking.com

По данным канала, десятки российских туристов жалуются на отель Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье. Первые случаи заболевания предположительно начали фиксироваться еще в июле. Постояльцы отеля страдают от симптомов пищевого отравления, включая высокую температуру, тошноту и рвоту.

По мнению гостей, причиной отравления является некачественное питание. Они сообщают об антисанитарных условиях в отеле, в частности, о мухах в зоне раздачи еды и грязных тарелках в столовой. Также есть претензии к состоянию номеров.

Одна из пострадавших рассказала, что за недельный “отдых” с мужем они заплатили 140 тысяч рублей. Симптомы заболевания появились у нее уже в первый день пребывания в отеле. Несмотря на возвращение домой, боли в животе продолжаются. Туристка отметила, что они не пользовались бассейном, и им не понравилось качество еды.

В связи с произошедшим туристы отказываются от путевок в данный отель и возвращают их обратно.