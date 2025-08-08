Прокуратура Южного административного округа Москвы сообщила, что напавшие на отделение почты в столице украли почти 5 млн рублей.

«По предварительным данным, утром в отделение почты на ул. Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись», — говорится в Telegram надзорного ведомства.

Предварительно похищено порядка 4,8 млн руб.

В настоящий момент злоумышленники разыскиваются.

Ранее сообщалось, что двое в масках с предметом, похожим на пистолет, ограбили отделение почты на юге Москвы.