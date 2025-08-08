В Москве неизвестные в масках ограбили почту

В пятницу утром двое неизвестных ворвались в одно из столичных отделений почты и, пригрозив пистолетом, забрали кассу, сообщил источник в правоохранительных органах.

Злоумышленники в масках напали на отделения почты на юге Москвы, на улице Медиков, уточнил собеседник ТАСС.

Они ворвались с пистолетом, угрожая оружием, забрали деньги, после чего скрылись с места происшествия.

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, нападение произошло утром в пятницу. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить личности преступников и задержать их.

Источник отметил, что сумма похищенного превысила 1 млн рублей, по предварительным данным, неизвестные уехали на машине такси.

