Названа предварительная причина массового отравления сочинской чачей

Предварительная причина массового отравления алкоголем в Адлере — метиловый спирт, обнаруженный в пробах домашней алкашки. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в бутылки с чачей он попал в составе сивушных масел, которые образуются при кустарном изготовлении вина и прочего алкоголя в большом количестве.

У задержанного торговца из Абхазии была обнаружена целая коробка с самодельной чачей, которую он собирался доставить в Москву.

— По нашим данным, винодел регулярно отправлял свою продукцию по всей стране. Со слов одного из покупателей, раньше к хмельному вопросов не было. Но в какой-то момент он угостил выпивкой алко-специалистов и получил рецензию — употреблять такое смертельно опасно, — передает Telegram-канал.

При этом отличить этиловый от метилового спирта практически невозможно — у них одинаковый цвет и запах.

7 августа в Следственном комитете сообщили, что по меньшей мере 10 человек погибли от отравления чачей домашнего производства, купленной на рынке в Сочи. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «Вечерней Москвы».

Врач-методист Александр Горячев объяснил, что послужило причиной массовой гибели людей. Он также заявил, что всему виной является использованный в суррогатном алкоголе метанол.