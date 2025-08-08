Цистерна с бензином загорелась в российском регионе после атаки ВСУ

В Ростовской области цистерна с бензином загорелась после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 7 августа. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово загорелась цистерна с бензином», — сообщил губернатор.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники инженерно-спасательных подразделений. Никто не пострадал.

Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

В ночь на 7 августа силы ПВО сбили над Ростовской областью 10 дронов. Всего тогда над Россией удалось перехватить 81 летательный аппарат, в том числе над Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.