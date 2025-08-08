Почему организаторов дерзкого теракта в центре Москвы так и не смогли найти

25 лет назад, 8 августа 2000 года, в Москве был совершен один из самых дерзких терактов за всю историю города — взрыв прогремел в самом центре столицы, в километре от Красной площади и здания Государственной Думы. Взрыв прогремел в заполненном людьми подземном переходе под Пушкинской площадью. Теракт унес жизни 13 человек, более 100 получили ранения, в том числе тяжелые. Расследованием занялись лучшие следователи, но даже годы спустя это дело остается нераскрытым. Историю преступления, которое 25 лет назад потрясло всю Россию, вспомнила «Лента.ру».

Взрыв в центре Москвы прогремел в час пик

Вечером 8 августа 2000 года в подземном переходе под Пушкинской площадью было многолюдно. Одни спешили домой с работы, другие толпились у многочисленных ларьков. В 17:55 переход потряс мощный взрыв — он буквально снес ларьки и людей, оказавшихся неподалеку.

В черном дыму видны были лишь силуэты людей, кричащих и мечущихся в разные стороны — кто на ногах, кто ползком. На тех, кто неподвижно лежал на полу, наступали, поскольку их попросту не было видно Из воспоминаний очевидца теракта

Охваченная паникой толпа бросилась прочь из задымленного перехода. Туда же, наверх, тянулись десятки раненых, которым пытались оказывать первую помощь неравнодушные прохожие. Семь жизней взрыв унес моментально, еще шестеро пострадавших были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии — но врачи оказались бессильны их спасти.

Когда в беззаботной атмосфере Пушкинской площади из входов в метро стали буквально выползать, словно из пекла ада, окровавленные, обгоревшие и молящие о помощи люди, это казалось кадрами из фильма ужасов Из воспоминаний очевидца теракта

Всего в результате теракта ранения разной степени тяжести получили 118 человек, в том числе шестеро детей. Пострадавшие были ранены поражающими элементами, которыми террористы начинили бомбу, и осколками стекол от витрин киосков. Кроме того, почти у всех пострадавших также диагностировали отравление продуктами горения.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выделил на лечение пострадавших при взрыве пять миллионов рублей. Мэрия Москвы сразу после теракта дополнительно выплатила по 20 тысяч рублей каждой семье пострадавших. Госпитализированные также получили по 10 тысяч рублей, а отказавшиеся от госпитализации — по 3000 рублей.

В организации теракта заподозрили чеченских террористов

Первыми на помощь пострадавшим прибыли экипаж столичной «скорой помощи» и спасатели, случайно оказавшиеся поблизости, — они в противогазах сразу же приступили к эвакуации из перехода раненых. Им помогали несколько милиционеров и неравнодушные очевидцы. А 10-15 минут спустя на месте ЧП начали полноценную работу экстренные службы.

Вскоре на место взрыва прибыл первый представитель власти — мэр Москвы Юрий Лужков. Он лично спустился в переход и пообщался с журналистами, сразу же заявив, что у преступления может быть «чеченский след» — тогда в разгаре была вторая чеченская война.

После этого руководитель Государственного комитета обороны Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Аслан Масхадов заявил Agence France-Presse (AFP), что никто из чеченских полевых командиров и боевиков не причастен к теракту в Москве.

Впрочем, важно отметить, что в тот момент у чеченских боевиков не было единства — фактически, это был период двоевластия между Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), одним из одиозных полевых командиров ЧРИ.

Президент России Владимир Путин в своем вечернем заявлении назвал взрыв в переходе под Пушкинской площадью преступлением, отметив, что существует две версии случившегося — выяснение отношений между криминальными группами либо террористический акт.

Мне кажется, было бы неверным искать какой‑нибудь национальный след — чеченский или какой‑либо другой. Это вообще неправильно, когда мы ставим какое‑то клеймо на целый народ, потому что у преступников, и у террористов прежде всего, нет ни национальности, ни вероисповедания Президент России Владимир Путин

У следствия появились двое подозреваемых

8 августа, вскоре после взрыва в Москве, столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 105 («Убийство») УК РФ и 205 («Теракт») УК РФ. Для расследования был создан оперштаб во главе с руководителем Департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, первым замдиректора ФСБ Владимиром Проничевым.

Как выяснили следователи, незадолго до взрыва в пешеходный переход под Пушкинской площадью зашли два человека кавказской внешности. Они подошли к павильону № 52, где стали выбирать товары. Свидетели запомнили, что в руках у одного из них был полиэтиленовый пакет, а у другого — дипломат.

Мужчины попытались совершить покупку за доллары, но продавец отказался принимать такую оплату. Тогда неизвестные отправились якобы менять валюту, оставив возле киоска пакет и дипломат. Очевидцы заметили, как эти двое выбежали из перехода. Меньше чем через минуту прогремел взрыв.

На вид 25-35 лет, рост около 185 сантиметров, спортивного телосложения, волосы коротко стриженные, темные. Был одет: футболка темного цвета Описание одного из подозреваемых

Показания очевидцев помогли следователям составить фотороботы подозреваемых, однако задержать их по горячим следам не удалось. При этом несколько задержаний за время следствия все же было проведено.

Так, 14 мая 2001 года, спустя девять месяцев после теракта, в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД России сообщили о задержании подозреваемого в преступлении — некоего уроженца Грозного Альберта Гучигова, якобы принимавшего активное участие в боевых действиях в Чечне.

Однако позже в Генпрокуратуре опровергли эту информацию — не подтвердилась причастность к взрыву в переходе под Пушкинской площадью и других задержанных. При этом, как выяснилось, один из задержанных даже оговорил себя под давлением правоохранительных органов.

Исполнители теракта могли уйти из жизни

В ходе своей работы следователи проверили 6,4 тысячи лиц, покинувших Москву 8-9 августа 2000 года, а также допросили около 300 свидетелей. При отработке одной из версий — о конфликте между владельцами торговых точек — также проверили свыше 6,3 тысячи компаний. Еще одной версией преступления, которую проверило следствие, было сведение личных счетов.

Однако в конце концов следователи склонились к единственной версии — о теракте. В 2001 году генпрокурор России Владимир Устинов заявил о возможной причастности к взрыву лидера карачаевских ваххабитов Ачемеза Гочияева (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и чеченского полевого командира Арби Бараева.

«Чеченский след» оставался одной из приоритетных версий на протяжении всего расследования — но найти конкретные доказательства этого так и не удалось. Ответственность за теракт на себя также никто не взял. В 2005 году прокурор столицы Юрий Семин отмечал, что исполнителями преступления, скорее всего, являются жители Чечни, но поймать их не удастся.

Исполнители этого теракта вряд ли живые. По крайней мере у нас есть такая информация Юрий Семин прокурор Москвы

В 2002 году в подземном переходе под Пушкинской площадью появилась мемориальная стена «В память о погибших и пострадавших от террористического акта 8 августа 2000 года». На ней выбиты имена тех, чьи жизни унес взрыв, а у подножия памятника лежит тюльпан, отлитый из металла.