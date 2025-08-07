СК назвал число погибших при обрушении потолка в Санкт-Петербурге

ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщило о смерти одного человека в результате обрушения потолка на Невском проспекте.

© Telegram-канал Mash на Мойке

Отмечается, что в жилом доме обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами. Согласно предварительным выводам, в результате погиб один мужчина, еще один человек госпитализирован.

В СК также добавили, что обрушение произошло во время проведения работ на втором этаже. В данный момент на месте ЧП ведется проверка, следователи устанавливают детали произошедшего.

Спасатели ищут людей под завалами рухнувшего в Петербурге дома