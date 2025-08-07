СК назвал число погибших при обрушении потолка в Санкт-Петербурге
ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщило о смерти одного человека в результате обрушения потолка на Невском проспекте.
Отмечается, что в жилом доме обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами. Согласно предварительным выводам, в результате погиб один мужчина, еще один человек госпитализирован.
В СК также добавили, что обрушение произошло во время проведения работ на втором этаже. В данный момент на месте ЧП ведется проверка, следователи устанавливают детали произошедшего.
«Вечером 7 августа 2025 года при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невский проспекте в городе Санкт-Петербурге. В результате инцидента погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован», — рассказали в ведомстве.