У берегов Камчатки произошло еще два землетрясения

Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил, что у берегов полуострова произошло еще два землетрясения. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации филиала, магнитуда землетрясений составила 5,0. Очаг первого был расположен в 223 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 52,7 км. Второе землетрясение произошло в 328 км от города, на глубине в 67,7 км. Какой-либо информации о повреждениях или пострадавших пока не поступало.

Тишков: последствия землетрясения на Камчатке сравнимы с катастрофой в Помпеях

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Позже Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что в результате полуостров сместился на 2 м.