Спасатели ищут людей под завалами рухнувшего в Петербурге дома

В Петербурге обрушилось межэтажное перекрытие в жилом доме на Невском проспекте. Один человек погиб, под завалами могут быть люди. Об этом сообщают СМИ в четверг вечером.

Уточняется, что межэтажное перекрытие обрушилось между первым и вторым этажами жилого дома, построенного 191 год назад. На момент ЧП в квартире на втором этаже шел ремонт. Площадь обрушения составила около 30 квадратных метров.

Один из рабочих в результате обрушения, по предварительной информации, погиб. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина успел выпрыгнуть в окно, когда пол начал проваливаться.

На месте работают спасатели, которые продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

В Уфе обрушился двухэтажный дом 1870 года постройки

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Астрахани обнаружили смещение плиты перекрытия. Неисправность выявили во время капитального ремонта систем отопления. Жителям временно запретили заходить во второй подъезд.