Пожарные локализовали крупнейшее за 76 лет возгорание на юге Франции

Остановить распространение огня удалось только на третий день, сообщили в префектуре департамента Од.

Крупный природный пожар начался во вторник и охватил 17 тысяч гектаров. Французская метеослужба сообщила, что дым виден из космоса. Огонь распространялся очень быстро из-за жары, сильного ветра и низкой влажности. К борьбе с огнём привлекли более двух тысяч пожарных, специальную авиацию и военных.

Один человек погиб, два местных жителя и 11 пожарных пострадали. Пожар распространился по 17 коммунам, затронул 36 домов и уничтожил порядка 40 машин. Сотни человек эвакуировали.