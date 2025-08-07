Участники «голого заплыва» в Сочи раскаялись в содеянном

Пятеро женщин и шестеро мужчин, которые устроили «голый заплыв» на общественном пляже в Лазаревском районе Сочи, раскаялись в содеянном. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, утром 6 августа пять женщин и шестеро мужчин, находясь в общественном месте, купались в море в абсолютно голом виде.

«Своими действиями фигуранты продемонстрировали явное неуважение к обществу и его моральным ценностям. В суде все фигуранты раскаялись в содеянном», — говорится в тексте.

Им назначили административные штрафы в размере одной тысячи рублей по статье о мелком хулиганстве.