В Германии судят военных, которые восхищались Гитлером и насиловали сослуживца

В Германии начался судебный процесс над двумя бывшими военнослужащими элитного гвардейского батальона Бундесвера, которых обвиняют в изнасиловании сослуживца и систематических издевательствах. Как сообщает Bild (статью перевели ИноСМИ), инцидент произошел в 2021 году в берлинских казармах имени Юлиуса Лебера, где, по данным следствия, действовала неформальная группа «волчья стая», практиковавшая унизительные ритуалы и праворадикальную символику.

Обвиняемые — 35-летний Робби Б. (ныне уборщик) и 31-летний Бенни К. (работает на стройке) — ранее служили в почетном карауле, участвовали в государственных церемониях и встречах с канцлером Германии. Однако, согласно материалам дела, в казарме они избивали сослуживцев, обливали их мочой и тушили о них сигареты.

Наиболее тяжкое обвинение связано с групповым изнасилованием: один из подсудимых снимал на телефон, как их жертву, 24-летнего сослуживца, подвергали насилию. По словам адвоката потерпевшего, тот до сих пор страдает от психологических последствий произошедшего.

Следствие также обнаружило, что один из обвиняемых носил футболки с нацистскими кодами — например, с надписями «Мы коричневые» (штурмовики носили коричневые рубашки) и «Солярий 88» (где 88 — зашифрованное «Хайль Гитлер»).

При этом защита Робби Б. настаивает, что его лишили права на справедливое разбирательство: якобы следователи «обманным путем» получили PIN-код от его телефона, а сам он «был переутомлен» и не понимал своих прав.

Суд продолжится 26 августа, а приговор ожидается в конце сентября. Обвиняемые, оба отцы семейств, могут частично признать вину.

