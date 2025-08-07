Обманутая МММ пенсионерка обратилась в суд, доказывая, что Мавроди жив

81-летняя жительница Калининграда обратилась в суд, чтобы получить компенсации после обмана в финансовой пирамиде МММ. Пенсионерка претендует на деньги, утверждая, что основатель пирамиды Сергей Мавроди еще жив. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

По словам самой россиянки, в передаче по телевизору она услышала, что Мавроди до сих пор жив и вскрывается в Бразилии, а смерть афериста была инсценировкой, и в гробу лежал другой человек.

Пенсионерка надеется, что спецслужбы найдут и вернут мошенника в РФ, или суд признает Мавроди живым и компенсирует ей ущерб. Если 20 лет назад ей полагались 214 тысяч рублей, то теперь россиянка требует больше миллиона, самостоятельно посчитав сумму, говорится в публикации.

Официально Мавроди считается мертвым с 2018 года. При этом у него не было наследников или имущества, а общий ущерб от деятельности его финансовой пирамиды составил 1,6 миллиарда рублей.

В марте судебные приставы остановили взыскание долга с Мавроди. Согласно российскому закону, наследство можно открыть в течение полугода с момента смерти того, кто его оставил. Материалы свидетельствуют о том, что со дня смерти Мавроди никто так и не открыл наследственное дело.