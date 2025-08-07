Cуд в России признал слово «хохол» разжигающим ненависть к украинцам

Суд в России признал слово «хохлы» оскорбительным и разжигающим ненависть к украинцам. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

© Вечерняя Москва

Основанием для вынесения такого решения стал инцидент, который произошел в городе Улан-Удэ. Местная жительница раскритиковала одного из мужчин в домовом чате. В ходе ссоры она назвала его «хохлом», так как его фамилия оканчивалась на букву «о».

Мужчину это оскорбило, и он подал заявление в суд. Эксперты пришли к выводу, что женщина подразумевала унизительную оценку личности мужчины по признаку национальности. В результате суд оштрафовал женщину на десять тысяч рублей за оскорбление мужчины, говорится в публикации.

Принято решение по приговору призывавшего уничтожать россиян по всему миру посла

В мае Московский суд назначил административный штраф мужчине, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды за изображение с нацистской символикой и фашистским приветствием, опубликованное на его странице в соцсети «ВКонтакте» в 2013 году.