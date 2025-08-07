В Лондоне ограбили звезду мема про «Бентли» Аллу Брулетову

Российскую модель и звезду мема про «Бентли» Аллу Брулетову ограбили в Лондоне. Об этом сообщает SHOT.

© Соцсети

По словам Брулетовой, в ее лондонскую квартиру через окно пробрался неизвестный и разбросал вещи. Вора заметили прохожие и вызвали полицейских, которые оперативно приехали на вызов и смогли задержать нарушителя. По предварительным данным, в момент ограбления модель находилась дома.

Телезвезду ограбили в центре европейской столицы

Напомним, что Брулетова прославилась в интернете после видео, в котором она демонстрировала достоинства автомобиля марки Bentley. После этого люди стали снимать тысячи пародий на ее ролик, в котором показывали свои машины в стиле модели.