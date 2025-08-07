Блогершу Аллу Брулетову ограбили в Лондоне

Модель и блогершу Аллу Брулетову, известную по мему с «Бентли», ограбили в ее квартире в Лондоне. Вора удалось задержать. Об этом в четверг, 7 августа, сообщила Брулетова на своей странице в соцсети.

© Соцсети

— Криминальный Лондон. Не ожидала, что это коснется меня. Спасибо полиции, что успели меня спасти, — рассказала Брулетова на своей странице в соцсети.

Она дополнила, что кто-то на улице заметил человека пытающегося залезть в окно, и вызвал правоохранителей. Алла Брулетова известна по мему с «Бентли». Блондинка на видео трогает части автомобиля премиум-класса и шепчет его название.

Ранее в Париже ограбили ведущую «Модного приговора» Лилию Рах. Злоумышленники вынесли из номера отеля, где остановилась женщина, драгоценности. При этом другие вещи воры не тронули.