Суд приговорил к 18 годам жительницу Мелитополя, готовившую теракт в здании, где располагались сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя суда.

В конце июля 2023 года с гражданкой связался человек, представившийся сотрудником СБУ. Он предложил ей собирать для информацию о размещении российских военных в городе для дальнейшей передачи украинской стороне. Женщина согласилась.

Жительница Мелитополя осуществила съёмку здания, где находились представители ФСБ.

Также она приобрела в городе вещества для приготовления зажигательной смеси и спрятала их в тайнике.

В сентябре гражданку задержали.

Ранее ФСБ России задержала жителя Приморья, подозреваемого в сборе данных о военных объектах на территории региона для украинской разведки.