Появились подробности отравления двух сестер чачей в Адлере

Родственница одной из женщин, отравившихся чачей в Адлере, раскрыла подробности происшествия. Об этом пишет Ura.ru.

По словам женщины, умерли две сестры. Смертельную отраву одна из них привезла с отдыха в Сочи.

Первая немного выпила и поехала в гости, где ей и стало плохо. Она почувствовала недомогания вечером, приехала скорая помощь, медики заявили, что у нее просто паническая атака.

При этом состояние пострадавшей ухудшалось, а под утро она умерла.

На следующий день плохо себя почувствовала и вторая сестра. Ей вызвали «скорую» на работу. Медики обнаружили повышенное давление, сделали укол и уехали.

Позже россиянка самостоятельно добралась в больницу, где впала в кому — у нее начали отказывать органы и в два часа ночи она умерла.

Источник издания сообщили, что из дома у женщины, которая ездила в отпуск в Сочи, изъяли бутылку с напитком. Экспертиза показала содержание в жидкости 42% метилового спирта. Еще одна экспертиза должна выяснить наличие наркотиков в жидкости.

Ранее сообщалось, что муж и жена из Комсомольска-на-Амуре скончались после того, как выпили купленную на отдыхе в Адлере чачу. Сиротами осталось двое детей.

В четверг стало известно, что от паленой чачи в Адлере скончались не менее 10 человек.

Обе обвиняемые, 31-летняя женщина и её 71-летняя бабушка, которые работали на местном рынке, заключены под стражу

