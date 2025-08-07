Куриное яйцо взорвалось в московской квартире

В одной из квартир жилого дома на Фрязевской улице Москвы взорвалось куриное яйцо. О необычном инциденте в четверг, 7 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

— Хозяева поставили яйца вариться на плиту, и одно из них взорвалось. Сейчас внутри (квартиры — прим. «ВМ») все в дыму, — говорится в материале.

По предварительной информации, пострадавших в результате хлопка нет. Сейчас в квартире работают представители экстренных служб, говорится в публикации.

В конце июля произошел еще один необычный случай. В квартире дома на московской улице Генерала Антонова произошел пожар из-за загоревшегося электросамоката. В результате инцидента никто из жильцов не пострадал.