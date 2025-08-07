Выросло количество погибших из-за отравления чачей

Количество погибших после употребления чачи с рынка в Адлере выросло до 12 человек. Как сообщает Telegram-канал Mash, умер мужчина из Пскова и трое жителей ДНР.

По информации канала, туристы приобрели на «Базаре» спиртное и увезли с собой. Дома они угостили товарища, после чего все погибли.

Продавщиц, которые работали в палатке на рынке в Сириусе, арестовали — это 31-летняя женщина и ее 71-летняя бабушка. По версии следователей, они знали, что продают под видом вина и чачи товар неизвестного происхождения.

Отмечается, что на фоне резонанса правоохранители изымают самодельный алкоголь у уличных торговцев. У одного из них, 55-летнего уроженца Абхазии, изъяли 161 литр спиртного.

6 августа МВД РФ сообщило, что три человека скончались после употребление купленного на «Казачьем» рынке самодельного алкоголя. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявляла, что пострадавших может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов России. К вечеру того же дня стало известно, что погибли уже восемь человек. У погибших в крови обнаружили метанол.