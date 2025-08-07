СК: на Кубани из-за отравления чачей погибло не меньше 10 человек

В четверг Адлерский районный суд города Сочи избирает меру пресечения двум местным жительницам после массового отравления чачей.

Как сообщают в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в результате отравления алкоголем, купленным у женщин на рынке "Казачий", погибло не меньше 10 человек. Об этом заявил следователь СК во время судебного заседания.

Как следует из материалов дела, обе женщины заведомо знали, что алкогольная продукция не отвечает требованиям безопасности и опасна для жизни, но продавали ее под видом "домашнего вина" и "чачи" неопределенному количеству покупателей.