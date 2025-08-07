В популярной сети ресторанов быстрого питания обнаружена сальмонелла

Сальмонелла найдена в сырье для стрипсов Rostic's. Об этом сообщает «Shot проверка». Как уточняется, процесс разбирательства с поставщиком занял полгода.

По данным Telegram-канала, скандал разгорелся в январе — после январского санитарного надзора «Ростиксов» в Омске. Там в одном из ресторанов быстрого питания нашли зараженные полуфабрикаты стрипсов общей массой 1,5 кг, говорится в материале. Специалисты отобрали пробы и сдали в лабораторию. В процессе выявили Salmonella Infantis. Согласно решению суда, вероятные причины появления сальмонеллы — некачественное сырье и несоблюдение санитарных норм на производстве.

«Разбирательство дошло до поставщика — «ПРОДО птицефабрики Сибирской». Накануне производителя сырья для «Ростикса» привлекли к административке и назначили штраф в размере 350 тысяч рублей», — пишет канал.

В Rostic's дали комментарий по данному поводу. Там заявили, что после случившегося в заведениях был проведен дополнительный аудит продукции и усилен контроль качества на стороне поставщика.

Ранее «Telegram-канал Shot Проверка» сообщил, что в мясной продукции ряда крупных производителей обнаружили листерии и сальмонеллы. Как отмечалось, в частности, речь идет молочных сосисках производителя АО «Останкинский МПК» (подразделение «Гагарин-Останкино»).