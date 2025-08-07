Журналиста Meduza* Дмитрия Кузнеца объявили в розыск

Сотрудника издания Meduza* Дмитрия Кузнеца объявили в розыск по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом в четверг, 7 августа, стало известно из базы розыска Министерства внутренних дел.

© Пресс-служба Госдумы

— Дмитрий Кузнец разыскивается по статье УК, — говорится в сводке ведомства.

Ранее в отношении журналиста возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, Дмитрий Кузнец, находясь за пределами страны, продолжил участвовать в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.

До этого столичный суд признал легитимным решение Черемушкинского суда столицы о заочном аресте основательницы проекта Meduza* Галины Тимченко**. Ее обвиняют в осуществлении деятельности организации, нежелательной в России.

*Организация, признанная в России нежелательной и иностранным агентом.

**Внесена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.