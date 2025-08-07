Мосгорсуд оставил в СИЗО главреда Baza Глеба Трифонова

Мосгорсуд оставил в СИЗО главного редактора Baza Глеба Трифонова, подозреваемого в получении служебных сводок от правоохранителей за денежное вознаграждение. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Трифонов останется под стражей до 20 сентября.

7 августа также должны рассмотреть апелляции на арест нескольких полицейских, задержанных по этому же делу.

Защита главреда Baza просила отпустить его под залог в 3 млн рублей или под домашний арест.

24 июля Замоскворецкий суд города Москвы принял решение о заключении под стражу Трифонова, а также продюсера Baza Татьяну Лукьянову до 20 сентября. По версии следствия, они получали служебные сводки от сотрудников правоохранительных органов за денежное вознаграждение. Журналистам грозит до 12 лет тюрьмы, им вменили три эпизода дачи взяток

Трифонов и Лукьянова несмотря на это вину не признают. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток, которая фигурирует в деле главреда Baza, не превышает 150 тысяч рублей.

Кроме того, суд арестовал на 1 месяц 27 суток старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова, начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева, а также оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергея Ковалева. Они подозреваются в получении взяток от журналистов.

Ранее сообщалось, что главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.