Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры заявила, что самолёт DHC-6-400 с 14 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.

«Воздушное судно DHC-6-400, выполнявшее рейс Южно-Сахалинск — Советская Гавань авиакомпании «Тайга», в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту вылета», — указывается в заявлении.

Уточняется, что экипаж обнаружил неисправность после взлёта и решил вернуться в аэропорт, где благополучно приземлился.

В результате ЧП пострадавших нет, самолёт повреждений не получил.

По факту происшествия организована проверка.

Ранее СК начал проверку после аварийной посадки самолёта в Астрахани.