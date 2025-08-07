Пьяный мужчина отрубил пальцы жене и чуть не убил топором ее брата

Пьяный житель Кузбасса отрезал жене ножом пальцы на руке, а затем бросился с топором на ее брата. Мужчину приговорили к 7,5 годам колонии строго режима, передает ГСУ СК России Кемеровской области.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел в марте текущего года. Во время ссоры пьяный кузбассовец частично отрубил жене несколько пальцев. Затем мужчина напал с топором на брата супруги, ударив его по голове и шее. Родственнику удалось отбиться от озверевшего мужчины.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую в местную больницу. Там женщине оказали своевременную помощь. Супруга оперативно задержали. Он дал признательные показания.

Суд приговорил жителя Кемеровской области к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать свой срок мужчина будет в колонии строго режима.