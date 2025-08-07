35-летний актер был жестоко убит при попытке разнять драку соседей

Убит Адам Тёрк, 35-летний американский актер театра, кино и сериалов.

Как передает Univision, инцидент произошел 2 августа в Ричмонде, когда артист, выйдя погулять около 10 часов утра с собакой, попытался разнять драку своих соседей по многоквартирному дома - 19-летнего парня и женщины.

В результате артист был застрелен соседом. Об этом рассказали в полицейском управлении города.

Семья Терка в комментарии каналу WTVR рассказала, что приняла решение пожертвовать органы Адама для трансплантации.

Помимо прочего Тёрк сыграл режиссера в драме 2019 года "Люди в комиксах больше не умирают". Его последней ролью на экране стала работа в фильме ужасов The Taylows - проект ушел на постпродакшн. Дата премьеры ленты еще не заявлена.