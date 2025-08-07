Названа причина аварийной посадки летевшего из Москвы в Сочи самолета

Экипаж пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего по маршруту Москва — Сочи, принял решение об экстренном приземлении в аэропорту Астрахани из-за задымления в одном из багажных отсеков. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

© Вечерняя Москва

— Авиакомпания готовит резервный самолет для отправки пассажиров в пункт назначения, — передает сообщение «Уральских авиалиний» РИА Новости.

Утром самолет Airbus A321 передал код о серьезном происшествии на борту. Судно летело со скоростью около 280 километров в час, что мало для высоты 10 тысяч метров. Позже борт успешно приземлился в аэропорту Астрахани.

