Самолет «Уральских Авиалиний» подал сигнал серьезной тревоги

Самолет, принадлежащий «Уральским Авиалиниям», подал сигнал серьезной тревоги. Он летит из Москвы в Сочи, сообщает «Москва сейчас».

По данным Baza на 11:00, Airbus A321, выполнявший рейс Москва–Сочи, успешно приземлился в Астрахани. Подчеркивается, что на борту самолета сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет.

«Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани», — говорится в публикации.

25 июня самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, объявил аварийную тревогу из-за неисправности двигателя. Инцидент произошел тогда, когда Airbus A321 с российскими пассажирами на борту находился в районе Смоленска.

Экипаж сначала запросил снижение до шести тысяч метров, а затем принял решение вернуться в аэропорт Внуково. Первоначально пилоты не подавали сигнал срочности, но после обнаружения проблем с тягой двигателя был объявлен аварийный код «Синий». Несмотря на это, самолет совершил безопасную посадку.