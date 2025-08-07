Экс-губернатора Челябинской области объявили в розыск по уголовной статье

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в розыск. Данная информация появилась в базе данных МВД России, пишут РИА Новости.

Экс-губернатора разыскивают по уголовной статье. Подробности о причинах уголовного преследования, не разглашаются.

Чиновник возглавлял регион с 2014 года по 2019 год. Его уход с должности был связан со скандалом. Дубровского подозревали в организации так называемого дорожного картеля. На руководителя области тогда возбудили уголовное дело, но позже отменили соответствующее Постановление.