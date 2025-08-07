Пациент подрался с травматологом, отказавшим ему в осмотре

В Санкт-Петербурге правоохранители организовали проверку после того, как пациент травмпункта в Приморском районе подрался с врачом, отказавшим ему в осмотре, проинформировала пресс-служба регионального главка МВД РФ. Причиной отказа указано отсутствие паспорта у пациента.

В полицию района поступила информация о конфликте между 27-летним пациентом и 39-летним врачом в травмпункте поликлиники на Камышовой улице.

Прибывшим на место ЧП полицейским установлено: около 15.30 пациент обратился за медпомощью. Но так как он не предоставил документов, удостоверяющих личность, врач отказал ему в осмотре. Далее словесный конфликт перерос во взаимную потасовку.

Оба участника драки подали заявления, по факту инцидента проводится проверка.