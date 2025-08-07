Пропавший журналист провел шесть ночей в дикой местности с травмой ноги

Известный журналист, пропавший без вести в Норвегии, провел шесть ночей в дикой местности с травмой ноги. По словам медика, Алеку Луну "очень повезло", что он смог выжить в плохую погоду и без еды и питья в национальном парке Фольгефонна.

Спасатели в Норвегии нашли живым известного журналиста-эколога Алека Луна, который пропал без вести в отдаленном национальном парке Фолгефонна и прожил почти неделю в одиночестве в дикой местности с серьезной травмой ноги, пишет The Guardian.

Алек Лун, репортер американского происхождения, работавший в New York Times и Atlantic, а также постоянный корреспондент The Guardian в России с 2013 по 2017 год, был объявлен пропавшим без вести в понедельник после того, как не попал на рейс в Великобританию из норвежского Бергена.

Как отмечает The Guardian, 38-летний Лун отдыхал со своей сестрой в Норвегии и 31 июля отправился в четырехдневный поход в одиночку из центра активного отдыха Улленсванг, расположенного на северной окраине парка, дикой местности площадью 550 кв. км на западе Норвегии, где находится один из крупнейших в стране ледников.

На брифинге для прессы в больнице Хаукеланд в Бергене глава службы санитарной авиации и травматологического центра Гейр Арне Сунде сказал, что Лун травмировался вечером, когда отправлялся в путь.

“Он серьезно ранен, но не в критическом состоянии”, - сказал он.

Норвежский Красный Крест сообщил, что спасатели нашли Луна в среду в 11:34 утра по местному времени.

“Он продержался в горах в очень плохую погоду пять дней, почти без еды и питья”, - говорит Сунде. “Ему очень повезло”. “Я не могу припомнить, чтобы мы находили кого-то живым по прошествии стольких дней, - комментирует Стиг Хоуп, руководитель группы оперативного руководства в Фольгефонне и волонтер Красного Креста. – Поиски не всегда заканчиваются подобным образом, но сегодня это произошло. Это огромное облегчение для всех, кто принимал участие в поисках”.

В поисках была задействована добровольческая поисково-спасательная команда Красного Креста, полиция, собаки, специализированные альпинистские команды и беспилотные летательные аппараты. Операцию пришлось приостановить поздно вечером в понедельник, а затем снова во вторник из-за быстро ухудшающихся погодных условий, включая проливные дожди, пишет The Guardian.

Сунде рассказывает, что Лун слышал, как вертолеты искали его в течение нескольких дней, прежде чем один из них наконец заметил его.

Сестра Луна Дрю Гаддис подтвердила в своем посте в социальных сетях, что журналист был найден “в целом в добром здравии” и был доставлен в Берген на вертолете. Она поблагодарила норвежскую полицию, команды сотрудников и волонтеров, участвовавшие в поисках, и тысячи людей, которые помогали делиться новостями о поисках.

“Мы снова можем дышать!” - сказала она.

Жена Луна рассказала газете Verden Gans: “Мы очень, очень счастливы. Огромное спасибо всем в Норвегии, кто помог найти его”.

Среди многочисленных наград у Луна две номинации на премию "Эмми". В течение многих лет он жил в Москве, затем в Стамбуле, а сейчас живет в Великобритании, где специализируется на климатической журналистике и является сотрудником Пулитцеровского центра Ocean Reporting Network.

Фольгефонна, третья по величине ледяная шапка в Норвегии, расположена на полуострове, известном своими фьордами, горами, реками, озерами и ледопадами, отмечает The Guardian. С 19 века он был центром приключений в дикой природе. Эти места пустынны и могут быть опасны, особенно в плохую погоду.