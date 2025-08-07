СМИ: «Маньяк по объявлению» Виктор Болховский пытается выйти на свободу по УДО

«Маньяк по объявлению» Виктор Болховский, убивший в 1990-е четырех женщин в Чите, пытается выйти на свободу по УДО. Мужчина трижды подавал апелляцию в 2025 году. Об это в четверг, 7 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что Болховский отбыл уже почти 25 лет в колонии «Черный дельфин».

В течение года серийный убийца пытался подать жалобу на материалы уголовного дела и оспорить свой приговор. Кроме того, он дважды подавал на УДО, однако Болховский продолжит отбывать пожизненный срок в «Черном дельфине» без возможности освобождения.

Маньяк искал своих жертв через рубрику «Знакомства» в газетах. Он представлялся то успешным телережиссером, то щедрым и одиноким бизнесменом. А после свидания, которое проходило только дома у девушки, Болховский зверски расправлялся с каждой из жертв, передает Telegram-канал.

