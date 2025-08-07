Появилось видео задержания подростков, намазывающих ядом машину военного

Агентство ТАСС публикует кадры задержания подростков, которые готовили убийство военного в Новосибирской области.

На обнародованной Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ видеозаписи также видно, как молодые люди готовили покушение на российского военнослужащего. Они нанесли отравляющее вещество на его автомобиль. ФСБ РФ проинформировала о том, что силовикам в Новосибирской области удалось предотвратить задуманное украинской стороной. Как уточняется, убийство готовили два несовершеннолетних гражданина России.

Согласно опубликованным кадрам, подростки нанесли химическое вещество на ручку водительской двери и боковое зеркало автомобиля офицера. Также на видео показан допрос двух несовершеннолетних пособников Киева, которые дают признательные показания.

Как пишет ТАСС, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение двум подросткам за подготовку убийства военнослужащего с использованием химических веществ в Новосибирской области по заданию спецслужб Украины. По ее словам, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.