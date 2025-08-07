На Сахалине раскрыли убийство спустя четверть века

В Сахалинской области двух местных жителей осудили за преступление, совершенное 25 лет назад, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Убийство совершили в июле 2000 года, виновных удалось найти спустя много лет, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Как установило следствие, конфликт возник из-за подозрений в передаче информации о противоправных действиях обвиняемых. На теле жертвы насчитали множество ножевых ранений.

Один из обвиняемых получил 16,5 года лишения свободы, второй – 10 лет, оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Долгое время личности причастных установить не удавалось, расследование было приостановлено. После раскрытия дела все фигуранты были задержаны, у одного из них также нашли наркотики. Приговор пока не вступил в законную силу.

В январе российские правоохранители раскрыли убийство во Владивостоке, совершенное в 1995 году. Подозреваемых задержали в Краснодарском и Хабаровском краях.