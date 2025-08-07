Сотрудники силовых ведомств предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов.

Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в ФСБ.

Уточняется, что сотрудники службы задержали двух несовершеннолетних россиян.

— (Они — прим. «ВМ») получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход, и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера с целью его отравления, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Украинские кураторы поддерживали со злоумышленниками связь через Telegram. Возбуждено уголовное дело.

Ранее была сорвана попытка покушения на гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода. Сотрудники ФСБ задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

ФСБ также опубликовала кадры, где показаны следственные действия на «Дагнефтепродукте», похищенном и возвращенном государству. Было показано видео общения с фигурантами дела, обыски у них в домах, обнаруженные там деньги и оружие.