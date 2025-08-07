Власти Камчатки опровергли информацию о том, что атомная подводная лодка получила повреждения в результате крупного землетрясения, произошедшего 30 июля. Об этом сообщает центр управления Камчатским краем.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что в результате землетрясения и цунами на Камчатке якобы повредилась атомная подлодка. Утверждалось, что в районе отсека ядерного реактора появилась трещина, и радиоактивные воды попали в Авачинскую бухту. Тихоокеанский флот Военно-морского флота России и правительство Камчатского края данную информацию опровергли.

В центре управления Камчатским краем отметили, что о недостоверности этой информации свидетельствуют орфографические ошибки в документе, использование просторечных слов в якобы официальной переписке и другие детали.

Вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы

Полуостров Камчатка сдвинулся на два метра в результате землетрясения, которое произошло у его берегов в Тихом океане 30 июля и стало самым сильным за последние 73 года. Максимальные косейсмические смещения наблюдались в южной части полуострова — там они составили почти 2 метра, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.