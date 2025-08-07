Совет безопасности Мьянмы сообщил о смерти и.о. президента Мьина Шве

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве скончался утром в четверг, 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба национального Совета обороны и безопасности страны. Мьин Шве родился 24 июня 1951 года и за свою карьеру прошел путь от военного до одного из ключевых политиков Мьянмы.

© Газета.Ru

Он окончил Академию оборонных служб в 1971 году и долгое время служил в Вооруженных силах страны, где дослужился до звания бригадного генерала и командующего 11-й легкопехотной дивизией. В начале 2000-х годов он курировал военную безопасность, а в 2006 году был назначен главой Пятого бюро специальных операций.

После этого Мьин Шве занял пост главы регионального правительства Янгонского региона, где проработал с 2011 по 2016 год. Затем он был назначен вице-президентом Мьянмы. В 2018 году президент Мьянмы Тхин Чжо решил уйти в отставку после двух лет нахождения у власти. Его решение связано с тем, что он хочет "отдохнуть от исполнения своих обязанностей". Их временно взял на себя вице-президент Мьин Шве.